«Є перші дозволи» на ексгумацію з польських поховань в Україні – Пристайко

Україна готова піти назустріч Польщі в питаннях історичної пам’яті, але чекає відповідних кроків і від Варшави. Про це в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Ваше запитання про ексгумаційні роботи, то є вже перші зрушення у цьому напрямку. Є перші дозволи на проведення цих робіт. Ми сподіваємося, що це трошки розблокує всю ситуацію», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

«Наша позиція є принциповою. Про те, що ми теж нагадуємо про існування наших питань до історичної пам’яті на території теперішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч», – додав Вадим Пристайко.

Наприкінці вересня Польське радіо повідомило, що Україна надає Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. За даними цього ЗМІ, це підтвердили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький. Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Сейм Польщі у 2013 році з нагоди 70-ї річниці Волинської трагедії відмовився визнати ті події геноцидом польського народу, однак підтримав тоді формулювання «етнічна чистка з ознаками геноциду».

У червні 2016 року українці Європи закликали владу Польщі до взаємного примирення та недопущення провокацій, що роз’єднують український та польський народи.

«Українці та поляки впродовж століть співжили на територіях Східної та Західної Галичини, Волині, Полісся. Історія взаємин двох народів не завжди була безхмарною... з уст деяких польських політиків частішають намагання покласти відповідальність за смерті людей лише на українців, демонізувати ОУН і УПА, як частину визвольного руху за незалежність України, звинуватити українців у геноциді поляків», – йдеться у заяві.

Українці Європи зверталися до польської влади з проханням докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити подібної риторики з вуст офіційних представників польської держави.