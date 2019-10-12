Пристайко про зустріч із Лавровим: «на цьому етапі не бачимо потреби»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що наразі не бачить потреби у прямому спілкуванні зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

«Не можна сказати, що я особливо поспішаю. Напевне, дипломатичні служби для того і є, так воно і насправді, щоб все ж таки підтримувати канали, але на цьому етапі ми не бачимо потреби у підтриманні, в розвитку цього каналу спілкування», – сказав Пристайко в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

Наприкінці вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, нібито обговорив із президентом України Володимиром Зеленським на полях сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку врегулювання ситуації на Донбасі.

«З обох сторін була висловлена зацікавленість вирішувати ситуацію на Донбасі відповідно до Мінських домовленостей. Головне, що президент України це сказав», – повідомив Лавров російській державній інформагенції ТАСС. Лавров зазначив, що це не були переговори, а «розмова».

В Офісі українського президента не повідомляли про таку розмову Володимира Зеленського із Сергієм Лавровим.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.