Пристайко про зустріч із Лавровим: «на цьому етапі не бачимо потреби»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що наразі не бачить потреби у прямому спілкуванні зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
«Не можна сказати, що я особливо поспішаю. Напевне, дипломатичні служби для того і є, так воно і насправді, щоб все ж таки підтримувати канали, але на цьому етапі ми не бачимо потреби у підтриманні, в розвитку цього каналу спілкування», – сказав Пристайко в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».
Наприкінці вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, нібито обговорив із президентом України Володимиром Зеленським на полях сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку врегулювання ситуації на Донбасі.
«З обох сторін була висловлена зацікавленість вирішувати ситуацію на Донбасі відповідно до Мінських домовленостей. Головне, що президент України це сказав», – повідомив Лавров російській державній інформагенції ТАСС. Лавров зазначив, що це не були переговори, а «розмова».
В Офісі українського президента не повідомляли про таку розмову Володимира Зеленського із Сергієм Лавровим.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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