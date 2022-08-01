«Два – це початкова цифра». Пристайко про передачу Британією протимінних кораблів Україні

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляє, що Британія готується передати Україні два протимінні кораблі, «два – це початкова цифра». Про це він заявив в інтерв'ю Суспільному.

« Ми відвідували корабель, який найближчим часом передадуть Україні. На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки. Вони керують кораблем та його озброєнням. Таких кораблів буде декілька... Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два – це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні ВМС її Величності. Вони будуть перероблені та оновлені спеціальним обладнанням, яке потрібне нам», – розповів він.

Дипломат додав, що йдеться не тільки про «два цих кораблі».

«У них є більше того ж класу, і на кораблях зараз проходять навчання наші офіцери та моряки», – сказав він.

21 липня у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що найближчими тижнями Британія планує надати Україні, серед іншого, десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць.

З початку повномасштабної війни РФ проти України підтримка Британії Україні сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Також Великобританія ініціювала масштабну навчальну операцію для українських військових з планами підготувати у себе щонайменше 10 тисяч українських вояків.