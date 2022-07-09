Перша група українських військових розпочала підготовку у Британії

У Міноборони Великобританії повідомили, що перша група з 10 000 українських військових, які найближчими місяцями пройдуть навчання у Сполученому Королівстві, прибула до Великобританії та розпочала навчання.

Представники міністерства оборони 9 липня заявили, що 1050 британських військовослужбовців навчатимуть українських добровольців у кількох місцях по всій Великобританії протягом кількох тижнів.

Міністр оборони Бен Воллес раніше цього тижня на зустрічі з військовими заявив, що «ця амбітна нова програма навчання є наступним етапом підтримки Великобританією Збройних сил України у їхній боротьбі проти російської агресії».

За словами британського міністерства оборони, українці пройдуть базову програму підготовки британських солдатів, що включає поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польові навички, тактику патрулювання та закони збройних конфліктів.

Військові також тренуватимуться на штурмових гвинтівках типу АК, що дозволить українцям працювати з тим типом зброї, яку вони використовуватимуть на полі бою вдома.

Генштаб Збройних сил України додає, що Сполучене Королівство також надало одяг та спорядження для підтримки українських воїнів у їхньому навчанні та поверненні в Україну. Кожному солдату буде видано:

Засоби індивідуального захисту, включно з шоломом, бронежилетом, засобами захисту очей, навушники, засоби захисту тазу та індивідуальні аптечки першої допомоги; обмундирування та черевики польові; одяг для холодної та вологої погоди; експедиційний та рейдовий рюкзак, стрічки; додаткове обладнання, необхідне для польових умов, включно з пончо, спальними мішками та шанцевий інструмент для окопування.

«Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Україна намагається стримати жорстоке вторгнення до країни російських військ. Затримавши росіян під Києвом, українці тепер здійснюють спроби зупинити наступ Кремля на сході та півдні країни.

Великобританія на чолі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, який днями оголосив про відставку, взяла на себе ініціативу з надання військової допомоги Києву. Більшість експертів вважають, що країна, ймовірно, Британія, найімовірніше, і далі продовжить підтримувати Україну.

Великобританія надала Україні військову допомогу на майже 3 мільярди доларів, зокрема понад 5000 одиниць протитанкової зброї та реактивних систем залпового вогню.