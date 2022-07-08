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Згортання допомоги Україні з боку Британії не буде – Пристайко про наслідки відставки Джонсона

Вадим Пристайко переконаний, що цього не допустить не лише британський уряд, а й опозиція

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляє, що а
після відставки Боріса Джонсона підтримка Великобританією України не зміниться.

«У Британії є унікальний випадок, коли не лише члени діючого уряду (консерватори), а й опозиція не допустять згортання допомоги Україні. Тому що вони так само боронять спільні інтереси. І Україна є спільним інтересом для Британії», – наголосив він в ефірі національного телемарафону.

Посол наголошує, що Україну підтримує як британська влада, так і суспільство.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Після оголошення про відставку Джонсон пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

«Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно», – сказав Джонсон.

Борис Джонсон залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду. За даними BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться влітку, а офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться на початку жовтня.

58-річний Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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