Зеленський призначив Пристайка послом у Британії

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великій Британії. Відповідний указ від 20 липня оприлюднив Офіс президента.

«Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», – мовиться у документі.

На початку червня Верховна Рада України звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До того він був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.