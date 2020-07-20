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20 липня 2020, Київ 23:49
Новини | Політика

Зеленський призначив Пристайка послом у Британії

Пристайко буде послом України у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великій Британії. Відповідний указ від 20 липня оприлюднив Офіс президента.

«Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», – мовиться у документі.

На початку червня Верховна Рада України звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До того він був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.

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