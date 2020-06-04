Парламент звільнив віцепрем’єра Пристайка

Верховна Рада України звільнила з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Таке рішення на засіданні 4 червня підтримали 296 народних депутатів.

1 червня заступниця голови владної фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук за підсумками засідання фракції повідомила, що Пристайко «буде відряджений для роботи послом України у Великій Британії», віцепрем’єром з євроінтеграції стане Ольга Стефанішина – колишня директорка урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Верховна Рада продовжує розгляд кадрових змін у уряді.

Вадим Пристайко був призначений віцепрем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції ​4 березня, коли Верховна Рада затвердила новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем. До того він був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.