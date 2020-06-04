Верховна Рада голосуватиме за нових членів уряду – трансляція

Верховна Рада голосуватиме за нових членів Кабінету міністрів. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити міністром культури та інформаційної політики народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка, а міністром захисту довкілля та природних ресурсів – Романа Абрамовського.

Віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України може стати Ольга Стефанішина. Зараз на цій посаді працює Вадим Пристайко, якого пропонують звільнити.

Перед блоком кадрових рішень Верховна Рада має заслухати виступ Шмигаля про програму діяльності Кабінету міністрів України.