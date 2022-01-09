Притула розповів про «олігарха Пінчука»

Партію Сергія Притули не фінансуватимуть олігархи, у тому числі «олігарх Віктор Пінчук» – власник телеканалів ICTV, СТБ, «Новий», зять експрезидента України Леоніда Кучми. У цьому переконував телеведучий каналу «Новий», волонтер, політик Сергій Притула в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Я думаю, що пан Пінчук буде триматися від політичної сили Притули якомога далі. Тому що у травні місяці набуде чинності закон про деолігархізацію. І будуть сформовані списки тих людей, які потрапляють під це визначення. І там є кілька пунктів, які унеможливлюють будь-яку співпрацю (в теорії, звичайно) олігарха і якогось політика», – зазначив Сергій Притула.

Водночас Притула стверджував, що він не знайомий з Віктором Пінчуком.

«За майже 14 років роботи на «Новому» пана Пінчука не бачив жодного разу і жодного разу з ним не спілкувався. Це людина з іншої орбіти. І тому мені зараз достатньо просто займатися політичною діяльністю. Тому що я абсолютно рівновіддалений від Пінчука, від Коломойського, від Фірташа, від Ахметова. Цих людей немає в моїй системі координат. Фінансування партії у великому відсотку буде завдяки підприємцям з українського ІТ-сектору», – зауважив Сергій Притула.

2022 року Сергій Притула планує зареєструвати очолювану ним нову українську політичну партію.

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7 червня 2022 року шоумен та волонтер, екскандидат у мери Києва Сергій Притула повідомив про вихід із партії «Голос».

Раніше у пресслужбі Віктора Пінчука у відповідь на запит Радіо Свобода зазначили, що «пан Віктор є бізнесменом і філантропом. Він неодноразово заявляв про те, що бізнес має бути відокремлений від політки».