Притула планує зареєструвати нову партію в 2022 році – вона не буде іменною

Колишній кандидат у народні депутати від партії «Голос» Сергій Притула планує 2022 року зареєструвати очолювану ним нову українську політичну партію. Про це телеведучий, волонтер і політик повідомив в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

При цьому, за словами Притули, назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт «Розумна політика» або, наприклад, «При Притулі». Він також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

«Тобто сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно. Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але ні в самій назві ні слова «Притула», ні «біля Притули» там не буде», – пообіцяв він.

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7 червня 2022 року шоумен та волонтер, екскандидат у мери Києва Сергій Притула повідомив про вихід із партії «Голос».