Корнієнко заявив про зміну голови фракції «Голос» – у партії кажуть про «рейдерське захоплення»

Керівництво партії «Голос» заявило про «рейдерське захоплення» її парламентської фракції у Верховній Раді. Про це повідомила пресслужба партії 17 грудня.

«Сьогодні депутати самопроголошеної «Справедливості» звернулися до ОАСКу з позовом для анулювання положення про фракцію політичної партії «Голос» і вже через дві (!) години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію», – йдеться в повідомленні політичної сили.

Партія стверджує, що не визнає змін керівництва своєї фракції в парламенті і «буде використовувати всі юридичні і політичні механізми для захисту»:

«Ми подаємо позови та ініціюємо кримінальні справи. Всю вину за рейдерське захоплення фракції ми покладаємо на Офіс президента, першого заступника голови Верховної Ради та колишніх членів партії — так звану групу «Справедливість», – заявили в «Голосі».

Наприкінці позачергового засідання 17 грудня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про обрання Олександри Устінової, яка входить до неформальної групи «Солідарність» всередині фракції «Голос», головою цієї фракції. Заступницею голови фракції було оголошено Юлію Клименко.

Офіс президента не коментував наразі заяву «Голосу». Олександра Устінова заявила, що її першими кроками будуть «винесення на обоговорення фракції обрання нового керівника та затвердження демократичного положення, яке не дасть можливості зловживати владою».

Читайте також: Голова фракції «Голос» прокоментував звинувачення в розтраті коштів від колишніх однопартійців

У жовтні 2021 року частина народних депутатів із фракції «Голос» заявила про припинення повноважень Ярослава Железняка як голови згаданої фракції на вимогу більшості її членів. Він заперечив це і заявив, що продовжує обіймати посаду очільника фракції.

16 червня 2021 року депутат «Голосу» Олександра Устінова з парламентської трибуни оголосила, що десять членів цієї фракції відділяються в окреме депутатське об’єднання «Справедливість» на знак незгоди з керівництвом фракції та голосуванням деякими її членами за законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно.