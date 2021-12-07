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НАЗК прокоментувало заяву «Голосу» щодо конфлікту інтересів при презентації правок до законопроєкту

НАЗК підтвердило отримання звернення від народного депутата фракції «Голос» 6 грудня

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить заяви партії «Голос» про можливий конфлікт інтересів через презентацію правок до законопроєкту про звітування партій. Про це йдеться в заяві НАЗК 7 грудня.

Політична сила напередодні звинуватила відомство в тому, що його голова, представляючи пропозиції президента щодо документу на парламентському комітеті, припустився конфлікту інтересів та адміністративного правопорушення.

НАЗК підтвердило отримання звернення від народного депутата фракції «Голос» 6 грудня.

«У листі депутат свідчить про начебто наявність у Голови НАЗК конфлікту інтересів у зв’язку з представленням у Верховній Раді правок Президента України до законопроекту № 5253–1, який покликаний відновити звітування партій. При цьому у зверненні не міститься пояснення – який саме особистий інтерес виник у цій ситуації, на думку партії», – стверджують у відомстві.

За словами заступника голови Агентства Романа Сухоставця, НАЗК «проведе моніторинг щодо конфлікту інтересів». Він вказує на те, що пропозиції президента доповідає посадовець, якого визначає глава держави, зазвичай – керівник профільного органу. У сфері запобігання корупції таким органом є НАЗК.

«Водночас це звернення та відповідна публічна заява «Голосу» можуть свідчити про намагання фракції дискредитувати законопроект № 5253–1 та зірвати відновлення звітування партій. Адже раніше НАЗК знайшло суттєві порушення у звіті «Голосу» та припинило його державне фінансування, як і у випадку двох інших парламентських партій. Отже, подання подальших звітів і їхня перевірка НАЗК можуть здаватися окремим членам фракції «Голос» ризикованими», – заявляють у пресслужбі Агентства.

НАЗК закликало «Голос» подати публічний звіт, вказавши на те, що через зміни в законодавстві партії з березня 2020 року можуть не звітувати про свої видатки протягом дії карантинних обмежень.

Напередодні партія «Голос» заявила про конфлікт інтересів у тому, що голова НАЗК Олександр Новіков виступив представником позиції президента Володимира Зеленського щодо правок до законопроєкту на комітеті з питань правової політики. За позицією партії, це «прямо протирічить антикорупційному законодавству і свідчить про дії в умовах реального конфлікту інтересів».

У партії вказали на те, що НАЗК підконтрольний Верховній Раді та звітує перед Кабінетом міністрів, а серед повноважень його голови немає представлення позиції президента.

«Незважаючи на відсутність правових підстав та усвідомлюючи очевидну неправомірність своїх дій, пан Новіков продовжував діяти в режимі реального конфлікту інтересів на засіданні комітету», – заявили в політичній силі.

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Партія закликала притягнути Новікова до відповідальності.

Національне агентство з питань запобігання корупції 11 листопада заявило, що тимчасово зупинило державне фінансування партії «Голос» через недостовірні відомості про витрати на суму 1 328 280 гривень за послуги, які насправді нібито не надавалися. Партія оскаржила рішення в Окружному адміністративному суді, який став на її бік. НАЗК програло апеляцію, але звернулося до Верховного суду. 19 листопада партія заявила про відновлення фінансування.

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