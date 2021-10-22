Частина депутатів «Голосу» кажуть про зняття Железняка з посади голови фракції, він заперечує

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на засіданні парламенту 22 жовтня зачитав листа від частини народних депутатів із фракції «Голос» про припинення повноважень Ярослава Железняка як голови згаданої фракції на вимогу більшості її членів.

За словами Стефанчука, це лист від 11 із 20 народних депутатів «Голосу».

При цьому вони звернулися з проханням надати депутатці Олександрі Устіновій можливість тимчасово виконувати обов’язки голови фракції.

«Роботу фракції «Голос» розблоковано. Сьогодні Ярослава Железняка було звільнено з посади голови фракції. Таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію», – написала у фейсбуці депутатка з «Голосу» Ольга Стефанишина.

За її словами, Железняк був єдиним керівником фракції, «який майже рік обіймав, в порушення закону дві посади – голови фракції та заступника голови комітету». На наступному засіданні фракція має обрати нового керівника і заступника «в цивілізований спосіб», додала вона.

Натомість Железняк у своєму телеграм-каналі наголосив, що залишається головою фракції.

«Вкотре колеги в законах не розібралися, забули про необхідність 14 голосів для кадрових рішень, та ще й протокол фракції вирішили підробити», – написав він.

У партії «Голос» заявили, що лист, зачитаний у залі парламенту «не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямований виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи «Справедливість».

У партії заявили, що, згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії «Голос» у Верховній Раді дев’ятого скликання, «рішення про висловлення недовіри голові фракції ухвалюють не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів».

16 червня 2021 року депутат «Голосу» Олександра Устінова з парламентської трибуни оголосила, що десять членів цієї фракції відділяються в окреме депутатське об’єднання «Справедливість» на знак незгоди з керівництвом фракції та голосуванням деякими її членами за законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно.