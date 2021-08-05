В «Голосі» прокоментували рішення Івано-Франківської організації в повному складі вийти з партії

В партії «Голос» поважають рішення Івано-Франківської організації в повному складі вийти з політсили. Про це заявили у пресслужбі партії в коментарі Радіо Свобода.

«Партія починалася як проєкт однієї людини, до якого долучилися різноманітні групи людей. Зараз йде процес ідеологічної і організаційної кристалізації. Ми будуємо ліберальну політичну силу в самому глибокому розумінні контексту лібералізму – і тому природно, що одні люди відходять від партійного будівництва, інші долучаються. Хтось прагне консерватизму, хтось тяжіє до християнської етики, в когось високий рівень нетерпимості до певних проявів свободи. Люди всі дуже різні і це природно», – заявили в партії.

В «Голосі» зазначили, що для полтісили важливо, щоб партію «будували не ті, хто поділяють тільки спільні патріотичні емоції, а ті, хто щиро сповідують спільні ідеологічні принципи».

«До речі, за останні півроку до партії долучилось понад 500 нових партійців. Щодо рішення франківських партійців – ми його поважаємо та дякуємо їм за роботу і далі йдемо паралельними маршрутами», – додали в партії.

4 серпня в Івано-Франківській організації «Голосу» заявили про рішення повним складом вийти з партії.

«Команда Івано-Франківської міської організації політичної партії «Голос» завжди виступала за чесність, відкритість, прозорість та демократичність. Саме за такими принципами наш міський осередок гуртував навколо себе однодумців. Однак, керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями. Замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми», – мовиться в повідомленні.

В осередку зауважили, що точкою неповернення стала «імітація так званого «з’їзду партії» який на 85 відсотків складався з лояльних людей до Кіри Рудик».

29 липня стало відомо, що семеро народних депутатів написали заяви про вихід із партії «Голос».

«Пов’язано це з тим, про що, власне кажучи, ми говорили і просили зробити – демократизація статуту, демократизація положення і проведення вільних виборів, що не відбулося. Знову скликається фейковий з’їзд з осередками, які очолюються помічниками Кіри Рудик. Тому на цьому ми ставимо крапку, ми більше в цьому брати участі не будемо», – розповіла депутатка Юлія Клименко.

У пресслужбі партії заявили, що Кіра Рудик відзначила неможливість подальшого партійного будівництва разом із народними депутатами від цієї політсили, які заявили про вихід із партії, але при цьому наголосила, що вони мають і надалі виконувати програму «Голосу», з якою йшли на вибори.

Із березня 2020 року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука. Близько року потому 10 із 20 депутатів фракції «Голос» виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.

16 червня 2021 року депутат «Голосу» Олександра Устінова з парламентської трибуни оголосила, що десять членів цієї фракції відділяються в окреме депутатське об’єднання «Справедливість» на знак незгоди з керівництвом фракції та голосуванням деякими її членами за законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно.