Сім депутатів виходять із партії «Голос» – Клименко

Семеро народних депутатів написали заяви про вихід із партії «Голос», повідомила в коментарі Радіо Свобода депутатка Юлія Клименко.

«Пов’язано це з тим, про що, власне кажучи, ми говорили і просили зробити – демократизація статуту, демократизація положення і проведення вільних виборів, що не відбулося. Знову скликається фейковий з’їзд з осередками, які очолюються помічниками Кіри Рудик. Тому на цьому ми ставимо крапку, ми більше в цьому брати участі не будемо», – зазначила Клименко.

Депутатка додала, що, крім неї, з політсили також виходять Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Роман Лозинський, Володимир Цабаль.

Олександра Устінова у фейсбуці також розповіла про причини такого рішення.

«Більшість народних депутатів не братимуть участі у з’їзді партії «Голос» та покидають партію. На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада «Голосу» штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з’їзді. З’їзд формувався, виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва», – написала Устінова.

У пресслужбі партії заявили, що Кіра Рудик відзнила неможливість подальшого партійного будівництва разом із народними депутатами від цієї політсили, які заявили про вихід із партії, але при цьому наголосила, що вони мають і надалі виконувати програму «Голосу», з якою йшли на вибори.

«Ми наголошуємо, що базових ідеологічних розбіжностей із колегами у нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії «Голос», мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори», – цитує заяву агентство «Інтерфакс-Україна».

7 червня шоумен та волонтер, екскандидат у мери Києва Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос».

Із березня 2020 року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука. Близько року потому 10 із 20 депутатів фракції «Голос» виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.

16 червня 2021 року депутат «Голосу» Олександра Устінова з парламентської трибуни оголосила, що десять членів цієї фракції відділяються в окреме депутатське об’єднання «Справедливість» на знак незгоди з керівництвом фракції та голосуванням деякими її членами за законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно.