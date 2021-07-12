Рішення «давно назріло»: Стефанишина про заяву щодо звільнення голови фракції «Голос»

Звільнення народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка з посади голови фракції відбулося у відповідності до законодавства, заявила його колега по фракції Ольга Стефанишина в коментарі Радіо Свобода.

Таким чином вона прокоментувала слова Железняка про те, що для звільнення нібито недостатньо 11 голосів.

«Відповідно до положення «Про фракції» 14 голосів потрібно для того, щоби призначити голову фракції або висловити недовіру, а ми проголосували за звільнення керівника фракції. Для цього потрібно більшість голосів фракції. Нас 20 членів, тобто 11 достатньо», – сказала парламентарка.

Стефанишина, яка належить до неформальної внутрішньофракційної опозиції «Голосу» під назвою «Справедливість», вважає, що для зміни голови фракції давно були підстави.

«Це рішення вже давно назріло,насправді. Фактично, Ярослав Железняк не виконує нормально функції голови фракції з початку його призначення. Тобто, фракція якраз почала розколюватися в січні, а наприкінці грудня його було призначено. Тому це рішення було назріле. Я сподіваюся, що це, дійсно, вплине і на з’їзд, і також будуть позитивні зміни в нашій партії», – підсумувала вона.

Раніше увечері 12 липня Стефанишина заявила, що фракція партії «Голос» звільнила Ярослава Железняка з посади голови фракції.

За словами парламентарки, виконувачем обов’язків голови фракції став Роман Костенко.

Сам Железняк, втім, стверджує, що кількості голосів для його звільнення замало голосів. Він вказав на те, що для призначення голови фракції потрібно 14 голосів.

Офіційна пресслужба партії «Голос» також стверджує, що інформація про звільнення Железняка з посади голови фракції у Верховній Раді «не відповідає дійсності».

«Згідно з положенням про фракцію, призначення та звільнення голови фракції та його заступників відбувається не менше, ніж 2/3 голосів від складу фракції», – стверджує керівництво партії.

Партія «Голос» планує провести з’їзд у липні, на якому сподівається вирішити внутрішні розбіжності.