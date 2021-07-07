В «Голосі» прокоментували заяву Рудик про громадянство

Голова партії «Голос» Кіра Рудик не має ніякого іншого громадянства, окрім українського. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі партії.

«В ефірі каналу «Україна 24» лідерка партії «Голос» Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Ніякого іншого громадянства, включаючи громадянство США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала. Кіра Рудик у 2019 році свідомо обрала шлях політика та пішла змінювати країну до українського парламенту. Своє майбутнє вона пов’язує тільки з Україною, бо є громадянкою України», – повідомили в партії.

5 липня в ефірі телеканалу «Україна 24» Кіра Рудик на запитання про те, чи має вона громадянство США, відповіла, що народилася в Україні та є українкою. Після цього запитання повторили двічі, однак Рудик відповіла так само.

Депутат із фракції «Голос» Юлія Клименко назвала цю заяву непереконливою.