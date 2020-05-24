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24 травня 2020, Київ 20:32
Новини | Суспільство

Притула про орден від Зеленського: «мабуть, десь лежить в Офісі президента»

Про присудження ордену «За заслуги» Сергій Притула дізнався від друзів, але нагороду йому наразі не вручили

Волонтер та телеведучий Сергій Притула дізнався про присудження йому ордену «За заслуги» близько п’яти місяців тому, але досі його не отримав. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Притула нагадав, що в 2016 році отримав недержавну нагороду «Народний герой України» за свою волонтерську діяльність.

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Про присудження державного ордену «За заслуги» артист дізнався від друзів, але нагороду йому наразі не вручили.

«Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Звичайно, що я потішився, сльозу пустив. Нарешті держава звернула увагу на якісь там мої волонтерські потуги. Але після того більше нічого не відбулося. Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується», – припустив телеведучий.

Притула додав, що, якби Офіс президента Володимира Зеленського вирішив запросити його на вручення, то він прийняв би запрошення.

«Мені дійсно здається, що останніх шість років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали би цей орден, я так само руки не заламував би. Але вже раз дали, то я прийшов би обов’язково. Тому що вже потім, тримаючи сивим дідом внуків на колінах, я давав би їм можливість цим орденом гратися. Так само, як я у віці 6, 8, 10, 12 років грався медалями та орденом свого діда Василя Михайловича Будасюка, який воював у Другу світову», – сказав він.

5 грудня 2019 року, в Міжнародний день волонтера, Володимир Зеленський своїм указом присудив орден «За заслуги» 25 людям, в тому числі й Сергію Притулі (ІІІ ступені). Притула займається волонтерською підтримкою українських військових після початку російської агресії проти України в 2014 році.

Повне інтерв’ю з Сергієм Притулою читайте на сайті Радіо Свобода.

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