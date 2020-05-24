Притула про орден від Зеленського: «мабуть, десь лежить в Офісі президента»

Волонтер та телеведучий Сергій Притула дізнався про присудження йому ордену «За заслуги» близько п’яти місяців тому, але досі його не отримав. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Притула нагадав, що в 2016 році отримав недержавну нагороду «Народний герой України» за свою волонтерську діяльність.

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Про присудження державного ордену «За заслуги» артист дізнався від друзів, але нагороду йому наразі не вручили.

«Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Звичайно, що я потішився, сльозу пустив. Нарешті держава звернула увагу на якісь там мої волонтерські потуги. Але після того більше нічого не відбулося. Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується», – припустив телеведучий.

Притула додав, що, якби Офіс президента Володимира Зеленського вирішив запросити його на вручення, то він прийняв би запрошення.

«Мені дійсно здається, що останніх шість років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали би цей орден, я так само руки не заламував би. Але вже раз дали, то я прийшов би обов’язково. Тому що вже потім, тримаючи сивим дідом внуків на колінах, я давав би їм можливість цим орденом гратися. Так само, як я у віці 6, 8, 10, 12 років грався медалями та орденом свого діда Василя Михайловича Будасюка, який воював у Другу світову», – сказав він.

5 грудня 2019 року, в Міжнародний день волонтера, Володимир Зеленський своїм указом присудив орден «За заслуги» 25 людям, в тому числі й Сергію Притулі (ІІІ ступені). Притула займається волонтерською підтримкою українських військових після початку російської агресії проти України в 2014 році.

Повне інтерв’ю з Сергієм Притулою читайте на сайті Радіо Свобода.