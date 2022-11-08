Притула пояснив високу ціну, за яку його фонд хоче придбати бронетранспортери Spartan

Волонтер і телеведучий Сергій Притула у відповідь на критику пояснив ціну, за яку його Фонд планує закупити британські бронетранспортери FV103 Spartan, та пообіцяв прозвітувати про їх покупку, надавши відповідні чеки.

«Чи знали ми про існування ціни 29500 фунтів, яка зараз гуляє мережею? Так, звісно ж. Проте ми зібрались купувати не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 чи, можливо, 100. І це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок», – зазначив він.

За словами Притули, озвучена його фондом ціна у за один FV103 Spartan є «верхньою закупівельною планкою», яка була поставлена «у філософію збору коштів».

«Після того, як з України відбулося контрактування невеликих партій «Спартанів», на британському ринку відбулось суттєве пожвавлення по цій номенклатурі. І ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними. Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку «Спартанів» і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах 100 тисяч доларів», – пояснив Притула.

Він також додав, що озвучена його Фондом кількість у 60 бронетранспортерів FV103 Spartan, «не є остаточною».

«І скоріше за все, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Британії», – додав він.

2 листопада волонтер і телеведучий Сергій Притула оголосив збір на 50 британських бронетранспортерів FV103 Spartan. За півтори доби після цього його фонду вдалось зібрали 236 мільйонів гривень, яких має вистачити на закупівлю 60 таких бронетранспортерів.

У його благодійному фонді пояснювали, що збирали гроші на британські бронетранспортери FV103 Spartan, бо вони виявились «найбільш оптимальною пропозицією», яка може задовольнити потреби українських військових на фронті в осінньо-зимовий період.