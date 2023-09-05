У Євросоюзі фіксують зростання кількості запитів на притулок

У першій половині цього року кількість мігрантів, які подають заяви про надання притулку в ЄС, зросла на 28 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані агентства ЄС з питань притулку (EUAA).



Із січня до кінця червня цього року було подано 519 000 таких запитів у блоці з 27 країн, Швейцарії та Норвегії.



Це ставить ЄС на шлях прийняття понад мільйона шукачів притулку цього року – найбільшу кількість з 2015-2016 років, коли спостерігався величезний приплив, переважно сирійців, які тікали від війни у своїй країні.



У 2015 році блок отримав 1,35 мільйона прохань про надання притулку, а в 2016 році їх було на 1,25 мільйона більше.



Ці показники знизилися в 2017 році після того, як ЄС уклав угоду з Туреччиною про обмеження нерегулярного перетину кордону, а також під час пандемії Covid у 2020-2021 роках, коли діяли обмеження на подорожі.



У 2022 році кількість заявок зросла на 53 відсотки, що поставило багато країн ЄС «під тиск», повідомили в EUAA.



Розміщення та підтримка в багатьох випадках вже є недостатніми, оскільки кілька країн ЄС приймають кілька мільйонів українських біженців, які користуються статусом захисту, окремим від притулку, через війну Росії проти України.



На сирійців і афганців припадає майже чверть заяв про надання притулку, отриманих цього року. Наступними є вихідці з Венесуели, Туреччини, Колумбії, Бангладешу та Пакистану.



Німеччина, яка прийняла більшість сирійських біженців у 2015-2016 роках, продовжує залишатися головним місцем призначення шукачів притулку в ЄС, переважно із Сирії та Афганістану.



У першій половині 2023 року Німеччина отримала 62 відсотки всіх заяв сирійців на надання притулку в ЄС.



Іспанія була основним пунктом призначення для венесуельських шукачів притулку, яким, як правило, надавали гуманітарні візи, а не статус притулку, якщо їхня ситуація вимагала захисту.



Загалом 41 відсоток заявників отримали або статус біженця, або іншу форму захисту, яка дозволяла їм залишитися.



Також EUAA заявила, що кількість росіян та іранців, яким надано захист у Європі, зросла порівняно з останніми попередніми роками.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію залишили сотні тисяч громадян. Перша хвиля від’їздів почалася після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним «спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну проти України) 24 лютого 2022 року. Друга хвиля виїзду почалася після оголошення в Росії 21 вересня мобілізації резервістів.