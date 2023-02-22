Понад 17 тисяч росіян у 2022 році подали заявки на притулок у ЄС

Громадяни Росії у 2022 році більш ніж удвічі частіше, ніж за рік до цього, зверталися за політичним притулком у країнах ЄС. Про це свідчить статистика, опублікована Європейським агентством з питань притулку.



Минулого року країни ЄС отримали від росіян майже 17 тисяч заявок про надання притулку. З них 13,6 тисяч заявок подавалися вперше, 3,3 тисяч – повторно. При цьому у 2021 році громадяни Росії запитували про притулок у ЄС 7,2 тисячі разів.



У документі не уточнюється, з чим пов'язане таке зростання і скільки заявок на притулок безпосередньо пов'язані з війною проти України. Чи були якісь заявки задоволені – не сказано.



Від громадян України ЄС торік отримав близько чотирьох мільйонів заявок щодо надання тимчасового захисту. Як правило, такий захист надається терміном на один рік і згодом може продовжуватись – до моменту, коли перебувати в Україні знову стане безпечно. Такий статус дає українським біженцям право на роботу в ЄС та у низці випадків на отримання допомоги.



Загалом країни ЄС отримали за минулий рік трохи менше мільйона прохань про отримання політичного притулку, найбільше – 132 тисячі – від жителів Сирії. Близько 129 тисяч заявок подали громадяни Афганістану.



Число прохачів притулку у 2022 році зросло, але все одно не досягає цифр 2015-2016 років, коли за притулком до ЄС звернулося понад 1,3 мільйона претендентів, більшість із яких рятувалися від наслідків війни у Сирії.



Європейські правозахисні організації наголошували, що росіяни, які можуть довести, що на батьківщині їм загрожує небезпека, наприклад, через їхні антивоєнні виступи, можуть подати прохання про притулок. Однак це можна зробити вже перебуваючи на території ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію залишили сотні тисяч громадян. Перша хвиля від’їздів почалася після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним «спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну) 24 лютого.

Друга хвиля виїзду почалася після оголошення в Росії 21 вересня мобілізації резервістів.