Застосунок і банкомати «Приватбанку» не працюватимуть кілька годин вночі проти 7 листопада

Термінали, банкомати «Приватбанку», а також застосунок для мобільного банкінгу «Приват24» не працюватимуть протягом кількох годин вночі з 6 на 7 листопада, попереджає пресслужба банку.

Це пояснюють оновленням програмного забезпечення процесингового центру напередодні розпродажів, відомих як «Чорна п’ятниця».

«Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів комфортним та приносив задоволення», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнюють в установі, з 1 години ночі до 4:30 ранку 7 листопада банк зупинить проведення транзакцій по картках, роботу застосунку «Приват24» для приватних клієнтів і бізнесу.

«Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку. Просимо звернути увагу на цю інформацію та можливі незручності, та відповідно спланувати відпочинок чи перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на декілька годин», – повідомляє пресслужба.

За підсумками 2020 року «Приватбанк» звітував про 17,8 мільйона клієнтів-фізичних осіб і 818 000 активних клієнтів-підприємців. За даними банківської установи, наразі її процесинговий центр обробляє понад 70 тисяч карткових платежів.