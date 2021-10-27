«Я Зеленському претензій не висувала б» – Гонтарева про «Офшор 95» і 40 мільйонів «Приватбанку»

Команда «Кварталу 95» навряд чи розуміла, що бере участь у якійсь протизаконній діяльності, коли отримувала гроші від «Приватбанку», вважає ексголова НБУ Валерія Гонтарева. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи розслідування про офшори Володимира Зеленського та його команди.
«Що стосується відмивання 40 мільйонів доларів через рахунки компанії – це дуже цікавий момент, і мені важко сказати, пройшли ці гроші як відмивання грошей, чи ці гроші компанія отримала за якийсь продакшн, і компанія не знала, що це були брудні гроші. Але документи, які показували, свідчать про те, що це факт і транзакції були, і крадені гроші «Приватбанку» таки пройшли через компанію «Кварталу 95». Чи знала сама команда, що ці гроші були вкрадені? Я сумніваюся, що вона знала і навмисно це робила. Але це мої припущення», – сказала Валерія Гонтарева.
Загалом же дорікати Зеленському за те, що він вів бізнес за допомогою офшорних компаній, не варто, вважає Валерія Гонтарева.
«На РНБО я говорила, що нам треба робити податкову амністію. Весь великий і середній бізнес нашої країни давним-давно не тільки був закредитований із-за кордону, але й мав корпоративну структуру, засновану на закордонних компаніях. Вони були не одинокі («Квартал 95» – ред.), так працював весь бізнес в країні. І це треба було змінювати. Тому я б претензії ні Зеленському, ні його команді просто не висунула б», – додала ексголова НБУ.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команда «Кварталу 95» займалася «виключно творчістю», а не відмиванням грошей. При цьому він не заперечив, що в 2012 році використовував офшорні компанії.
Проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
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