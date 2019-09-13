«Приватбанк» про технічні проблеми: знайшли, виправили, полагодили

«Приватбанк» вирішив технічні проблеми, які виникли ввечері 13 вересня, повідомила представниця пресслужби державного банку Інна Музичук у Facebook.

«Два дні хороших новин від банку для космосу виявилося забагато, і на вечір п'ятниці 13-го трапилася аварія. Вже знайшли, виправили, полагодили, зараз все буде працювати коректно. Вибачте, будь ласка, за цей клопіт, ми й самі переживаємо, це дійсно форс-мажорна ситуація, але вже все під контролем», – написала Музичук.

Ввечері 13 вересня платіжні термінали й банкомати «Приватбанку» працювали зі збоями. Наразі досі спостерігаються проблеми з роботою онлайн-сервісу «Приват24».

«Приватбанк» – найбільший банк України, який випустив понад 21,4 мільйона кредитних карток та має більш ніж 20 тисяч банкоматів і терміналів самообслуговування.