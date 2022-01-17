За минулий рік покарано понад 100 організаторів фейкового «референдуму» 2014 року на Донбасі – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що за минулий рік повідомлено про підозри понад 100 організаторам антиконституційного «референдуму» 2014 року у Донецькій та Луганській областях.

«За матеріалами СБУ більше ніж 80 зловмисників – засуджено. Серед них – депутати селищних рад, так звані «голови виборчих дільниць» та ворожі агітатори. Крім того, вже цього року виявлено ще 5 мешканців регіону, які сприяли в організації та проведенні псевдореферендуму. За даними слідства, вони були учасниками так званих «дільничних виборчих комісій» і здійснювали збір підписів за «легітимізацію» незаконних збройних формувань ОРДЛО», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд визнав підозрюваних винними у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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11 травня 2014 року на Донбасі відбувся так званий «референдум» після якого бойовики на сході України оголосили про створення так званих «ДНР» і «ЛНР», угруповань, що діють на окупованій частині за підтримки Росії.