Cеред лауреатів Пулітцерівської премії-2023 є українці

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії-2023, серед них є троє українців.



«Сьогодні Колумбійський університет оголошує лауреатів Пулітцерівських премій 2023 року…Associated Press за роботу Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки, Василіси Степаненко та Лорі Хіннант. Сміливі репортажі з обложеного міста Маріуполя, яке засвідчило вбивство мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну», – повідомляється на сайті премії.

Їх відзначили у категорії Public Service.

«Команда AP прибула до Маріуполя наприкінці лютого 2022 року. До того моменту, коли вони виїхали майже через три тижні, обложене українське портове місто лежало в руїнах. Їхня робота була відзначена Пулітцерівською премією за суспільну службу», – зауважили в агенції.

Пулітцерівська премія присуджується Колумбійським університетом. Вона вважається однією з найпрестижніших світових нагород у галузі журналістики. Першим лауреатом премії в 1917 році став американський журналіст Герберт Своуп. Престижний приз він отримав за серію публікацій під заголовком «Зсередини Німецької імперії» в газеті The New York World.