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Cеред лауреатів Пулітцерівської премії-2023 є українці

Ірину Калініну, поранену вагітну жінку, вивозять із пологового будинку, який постраждав під час російського авіаудару в Маріуполі, Україна, 9 березня 2022 року. Фото Євгенія Малолєтки

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії-2023, серед них є троє українців.

«Сьогодні Колумбійський університет оголошує лауреатів Пулітцерівських премій 2023 року…Associated Press за роботу Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки, Василіси Степаненко та Лорі Хіннант. Сміливі репортажі з обложеного міста Маріуполя, яке засвідчило вбивство мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну», – повідомляється на сайті премії.

Їх відзначили у категорії Public Service.

«Команда AP прибула до Маріуполя наприкінці лютого 2022 року. До того моменту, коли вони виїхали майже через три тижні, обложене українське портове місто лежало в руїнах. Їхня робота була відзначена Пулітцерівською премією за суспільну службу», – зауважили в агенції.

Пулітцерівська премія присуджується Колумбійським університетом. Вона вважається однією з найпрестижніших світових нагород у галузі журналістики. Першим лауреатом премії в 1917 році став американський журналіст Герберт Своуп. Престижний приз він отримав за серію публікацій під заголовком «Зсередини Німецької імперії» в газеті The New York World.

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю
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Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю

Українець Євген Малолєтка, фотограф Associated Press (AP), отримав нагороду World Press Photo of the Year за фотографію, яка відображає біль і страждання, спричинені вторгненням Росії в Україну.

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