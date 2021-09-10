Росія: учасниці Pussy Riot Альохіній на рік обмежили свободу

Суд у Москві засудив учасницю Pussy Riot, активістку Марію Альохіну до одного року обмеження волі за так званою «санітарною справою», водночас прокуратура просила про два роки.

Учасницю Pussy Riot визнали винною в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил через її допис із закликом вийти на акцію протесту в Москві 23 січня. Сторона обвинувачення стверджує, що заклик Альохіної створив загрозу масового захворювання на COVID-19. Провини вона не визнає

Альохіна була однією з останніх обвинувачених у «санітарній справі», кому суд призначив покарання. Вирок поки що не винесли стосовно лікарки, соратниці політика Олексія Навального Анастасії Васильєвої.

Обмеження свободи означає заборону на вихід з дому в нічні години, на зміну місця проживання без попереднього повідомлення спеціалізованого державного органу, на участь в масових заходах і на виїзд за межі Москви і Московської області без дозволу.

«Санітарна справа» була порушено Слідчим комітетом Росії після акцій на підтримку Олексія Навального, які пройшли в десятках російських міст 23 і 31 січня. Були заарештовані або оголошені в розшук найближчі соратники Навального, його рідний брат, а також політичні активісти. Їх звинуватили в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Марія Альохіна отримала широку популярність після того, як в 2012 році була заарештована після так званого панк-молебню групи Pussy Riot в храмі Христа Спасителя і разом з Надією Толоконниковою засуджена до реального терміну позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві.

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