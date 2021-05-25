Пєсков про можливу зустріч Путіна та Байдена: найближчим часом зробимо з цього приводу заяву

Кремль «найближчим часом» зробить заяву стосовно можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Я зараз утримаюся від якихось коментарів з цього приводу, ми найближчим часом зробимо з цього приводу повідомлення», – сказав Пєсков.

Напередодні пресслужба апарату Радбезу Росії повідомила, що зустріч секретаря Радбезу Миколи Патрушева і помічника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана стала важливим етапом на шляху підготовки саміту Росії і США.

«Питання стабільності та контролю над озброєннями, безумовно, це та тематика, яка, напевно, стосується всіх країн світу, і, безумовно, стабільність і контроль над озброєннями буде на порядку денному однозначно. Але давайте все-таки дочекаємося заяви на цей рахунок, і потім вже будемо обговорювати можливий порядок денний», – розповів Пєсков.

Дата і місце проведення саміту Байдена-Путіна будуть оголошені пізніше, але, як очікується, він пройде в червні, коли Байден здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді президента до Європи на саміт «Групи семи» у Великій Британії. Після саміту G7 він також матиме переговори з лідерами ЄС і представниками НАТО в Брюсселі. Женеву вважають ймовірним місцем проведення двостороннього саміту Байдена і Путіна.