США і Росія заявили про «важливий крок» назустріч саміту Байдена і Путіна

Білий дім і Кремль наближаються до проведення саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна наступного місяця. У спільній заяві 24 травня американський радник із національної безпеки Джейк Салліван і його російський колега Микола Патрушев назвали проведені ними консультації в Женеві «важливим кроком» у підготовці саміту двох лідерів.

«Обговорення відбувалося конструктивно і, незважаючи на значні розбіжності, дозволило краще зрозуміти позиції один одного», – йдеться у спільній заяві.

Дата і місце проведення саміту Байдена-Путіна будуть оголошені пізніше, але, як очікується, він пройде в червні, коли Байден здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді президента до Європи на саміт «Групи семи» у Великій Британії. Після саміту G7 він також матиме переговори з лідерами ЄС і представниками НАТО в Брюсселі. Женеву вважають ймовірним місцем проведення двостороннього саміту Байдена і Путіна.

Радники з питань безпеки США і Росії обговорили широкий спектр питань, що становлять взаємний інтерес, при цьому ключовим акцентом була стратегічна стабільність, мовиться в заяві.

«Сторони висловили впевненість у тому, що взаємоприйнятні рішення можуть бути знайдені в низці сфер, – йдеться у спільній заяві. – Сторони погодилися, що нормалізація американсько-російських відносин буде в інтересах обох країн і сприятиме глобальній передбачуваності та стабільності».

Вперше адміністрація Байдена виступила з ідеєю проведення американсько-російського саміту в квітні на тлі погіршення відносин між двома країнами через ймовірне втручання Росії у вибори та кібератаки, отруєння й ув’язнення російського опозиційного лідера Олексія Навального і конфлікт на сході України.

Незважаючи на низку видворень дипломатів і санкції, Байден заявив, що хоче співпрацювати з Росією там, де дві країни мають спільні інтереси, і намагається уникнути подальшої ескалації.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен провів в Ісландії переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, при цьому обидві сторони підкреслили, що їхні країни мають «серйозні розбіжності», але все ще можуть знайти шляхи співпраці.