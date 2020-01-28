У Конституції Росії пропонують президента перейменувати на «верховного правителя» – ЗМІ

Робоча група з підготовки поправок до Конституції Росії запропонувала ввести в основний закон понад 100 нових пунктів, серед яких і норму про перейменування посади президента на «верховного правителя», повідомило 28 січня російське видання «Комерсант» за підсумками засідання групи, яка проходила напередодні і була частково закрита для преси.

Згідно з повідомленням, про те, що президента Росії хочуть перейменувати на «верховного правителя» з написанням слова «верховний» із великої літери, розповів член групи, голова Комітету Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков.

Серед ініціатив також вказують – затвердження православ’я як основної релігії Росії і закріплення за Росією статусу «держави-переможниці» у Другій світовій війні.

Про план змінити Конституцію Росії Володимир Путін заявив 15 січня. Вже 20 січня Путін вніс до Держдуми проєкт закону про зміни до основного закону – зміни у щонайменше 22 статті. 23 січня Держдума Росії одноголосно ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до Конституції. Друге читання призначене на 11 лютого.

Путін створив робочу групу з 75 осіб для вивчення запропонованих змін і пообіцяв, що після того, як поправки будуть ухвалені, їх винесуть на «загальноросійське голосування». Таке голосування планують провести в квітні, його формат має визначити спеціально створена робоча група і Центрвиборчком.

Деякі оглядачі підозрюють, що конституційні зміни Путіна можуть допомогти 67-річному колишньому офіцеру КДБ втриматися при владі після закінчення його четвертого президентського терміну в 2024 році.