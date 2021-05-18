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18 травня 2021, Київ 16:32
Новини | Міжнародні

Путін у Сочі зустрінеться з президентом Киргизстану

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що зустрінеться з киргизьким колегою Садиром Жапаровим (на фото) у російському курортному місті Сочі 24 травня

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що зустрінеться з киргизьким колегою Садиром Жапаровим у російському курортному місті Сочі 24 травня.

Виступаючи на церемонії прийняття вірчих грамот від іноземних послів 18 травня, Путін заявив, що, попри «успішне» співробітництво в кількох сферах, обидві сторони прагнутимуть до зміцнення стратегічного партнерства та союзних відносин.

Цього року це буде друга зустріч лідерів Росії та Киргизстану.

Перший візит Жапарова після обрання на січневих виборах був до Москви. У лютому він обговорив двосторонні зв’язки між Киргизстаном та Росією з Путіним, прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним та іншими російськими чиновниками.

У березні два президенти запустили завод з переробки золота, що експлуатується російською Alliance Group. На прилеглому родовищі, другому за величиною в Киргизстані, запаси становлять майже 90 тонн золота і 25 тонн срібла, а щорічний видобуток золота досягає 5,5 тонни.

Золото та інші природні ресурси є основою для економічно слабкої центральноазійської країни, яка щороку надсилає сотні тисяч робітників-мігрантів до Росії.

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