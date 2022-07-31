У новій морській доктрині Путін назвав НАТО та США головними загрозами

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про затвердження морської доктрини Росії. Указ набирає чинності у неділю, 31 липня.



Путін, приймаючи військово-морський парад у Кронштадті, заявив, що в доктрині позначені «кордони та зони національних інтересів Росії». До них російський президент зарахував арктичні акваторії, води Чорного, Охотського та Берингового морів, балтійські та курильські протоки.



Основними загрозами нацбезпеки в документі, серед інших, називаються зростання активності НАТО, прагнення США домінувати в Світовому океані, територіальні претензії низки держав до Москви, а також інформаційний і військовий тиск на Росію для зниження ефективності її морської діяльності.



Вперше морську доктрину було прийнято 2001 року. Востаннє документ оновлювали влітку 2015 року на тлі анексії Криму та розширення НАТО.