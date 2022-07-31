Сенаторка РФ з окупованого Криму: штаб російського флоту в Севастополі атакували з самого міста

Російська сенаторка від окупаційної влади Криму Ольга Ковітіді заявила, що безпілотник, який нібито атакував штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, був запущений усередині міста. Вона сказала про це у коментарі російській державній агенції «РИА Новости».

«Атака, безперечно, була здійснена не ззовні, а з території Севастополя», – заявила Ковітіді.

Вона додала, що подія розцінюється, безперечно, як «терористичний акт».

«Винних буде покарано, буде зроблено висновки», – сказала Ковітіді і додала, що що ситуація в Севастополі «спокійна».

Раніше призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту Росії. Він сказав, що до нападу причетні українські сили, але не надав доказів своїх слів.

За словами Развожаєва, постраждали шестеро людей – співробітники штабу, загиблих немає. У зв’язку з інцидентом у Севастополі скасували усі заходи до російського дня ВМФ.

В Одеській обласній військовій адміністрації назвали «відвертою провокацією» заяви про «атаку ЗСУ» на штаб ЧФ Росії у Севастополі.