У Севастополі перекрили дороги, що ведуть до штабу ЧФ Росії, після «атаки безпілотника»

В окупованому Севастополі перекрили дороги, які ведуть до штабу Чорноморського флоту Росії, після атаки безпілотника, повідомили кримські і російські ЗМІ.

Видання «Вісті Крим» повідомило, що центр Севастополя перекритий. Російська поліція оточила Адміралтейську гірку. На місці працюють сапери.

Раніше призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту Росії. Він сказав, що до нападу причетні українські сили, але не надав доказів своїх слів.

За словами Развожаєва, постраждали шестеро людей – співробітники штабу, загиблих немає. У зв’язку з інцидентом у Севастополі скасували усі заходи до російського дня ВМФ.

В Одеській обласній військовій адміністрації назвали «відвертою провокацією» заяви про «атаку ЗСУ» на штаб ЧФ Росії у Севастополі.