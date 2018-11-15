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15 Листопад 2018, Київ 17:06
Новини | Політика

Путін назвав «незаконним» затримання судна «Норд»

Судно «Норд» у морському порту Бердянська, Запорізька область, березень 2018 року

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Президент Росії Володимир Путін назвав «незаконним» затримання українськими прикордонниками судна «Норд» із окупованого Росією Криму. Про це російський лідер сказав 15 листопада на прес-конференції за підсумками участі в саміті Асоціацій держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

«У чинної київської влади немає бажання обмінювати незаконно утримуваних осіб. Це ми бачили і щодо затримання в межах захоплення людей в Азовському морі. Взяли моряків затримали. Незаконне затримання. Навіть за нашими чинними угодами ловити рибу можна де завгодно. Не можна лише заходити в територіальні води», – цитують Путіна російські інформагенції.

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25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

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6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу – 35 тис. 240 грн. 10 квітня його звільнили з-під арешту. Йому забороняли відвідувати Крим.

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