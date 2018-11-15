Путін назвав «незаконним» затримання судна «Норд»

Президент Росії Володимир Путін назвав «незаконним» затримання українськими прикордонниками судна «Норд» із окупованого Росією Криму. Про це російський лідер сказав 15 листопада на прес-конференції за підсумками участі в саміті Асоціацій держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

«У чинної київської влади немає бажання обмінювати незаконно утримуваних осіб. Це ми бачили і щодо затримання в межах захоплення людей в Азовському морі. Взяли моряків затримали. Незаконне затримання. Навіть за нашими чинними угодами ловити рибу можна де завгодно. Не можна лише заходити в територіальні води», – цитують Путіна російські інформагенції.

Читайте також: Денісова про звільнення українських моряків, яких утримувала Росія: «це був не обмін»

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу – 35 тис. 240 грн. 10 квітня його звільнили з-під арешту. Йому забороняли відвідувати Крим.