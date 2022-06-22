Путін сьогодні скликає Раду безпеки РФ – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін сьогодні планує провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформують російські ЗМІ.

Він не уточнив, які питання планують обговорити на нараді.

Ймовірно, обговорюватимуть війну проти України, як це робили під час попередніх засідань, або ж ситуацію в Калінінградській області.

Раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев пригрозив Литві заходами у відповідь на заборону транзиту низки вантажів з Росії в Калінінградську область.

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19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території Росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав дії Литви незаконними.

Представник литовського залізничного концерну LTG Мантас Дубаускас заявив, що його компанія застосовує проти Росії та Білорусі санкції, які мали повністю набрати чинності до середини червня.

Заборона транзиту вантажів через країни Євросоюзу, навіть якщо транзит здійснюється з однієї російської території в іншу, торкнеться вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів та високотехнологічних виробів.