Росія: Путін уперше не прийшов на Різдво в публічне місце

Президент Росії Володимир Путін уперше зустрів Різдво за юліанським календарем, не виїжджаючи зі своєї резиденції. У ніч на 7 січня він відвідав різдвяне богослужіння у домовій церкві в селищі Ново-Огарьово в Московській області, повідомили державні агенції. Раніше засоби інформації зазначали, що під час пандемії президент значно скоротив свої поїздки країною.

До 2022 року Путін завжди відвідував різдвяне богослужіння в одному з храмів країни. У 2020 та 2019 році він відвідав літургію у Спасо-Преображенському соборі Санкт-Петербурга, де майбутній президент, як стверджується, був охрещений у 1952 році. У 2018-му – в церкві Симеона Богоприїмця та Ганни Пророчиці у Санкт-Петербурзі. 2017-го Путін зустрів Різдво у Свято-Юрʼєвому монастирі Великого Новгорода, а 2016 року – у храмі Покрови Богородиці в селі Тургінове Тверської області, де, як стверджували державні ЗМІ, були хрещені його батьки.

З 2002 року політик зустрічав Різдво у сільському храмі під Воронежем, у новому храмі в Сочі, у церквах при жіночому монастирі поблизу Адлера, у Костромі, в Карелії, у Великому Устюгу, в Істрі, в Якутії, Суздалі, під Магнітогорськом та у Володимирі. Цього року пресслужба Кремля відмовилася наперед повідомити, куди він поїде. Зʼясувалося, що він не поїхав нікуди – «Комсомольська правда» зазначила, що храм у Ново-Огарьові розміщений за пʼять хвилин прогулянки від його особистих апартаментів.

У вересні 2020 року видання «Проєкт» розповіло про безпрецедентні заходи ізоляції Путіна під час пандемії. Усім російським чиновникам та офіційним особам, які мають зустрітися з президентом Росії, потрібно відбувати карантин перед спілкуванням із ним. Це правило діє для міністрів, чиновників та мільярдерів, повідомлялося тоді.

У липні 2021 року «МБХ Медіа» повідомляло, що біля резиденції Путіна в Ново-Огарьові будуються нові будівлі загальною вартістю до 50 мільярдів рублів, серед них льодовий майданчик, лікувальний центр і готель-пансіонат, вони можуть дозволити Путіну ще рідше виїжджати за межі резиденції.