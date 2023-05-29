Путін підписав закон, що дозволяє проведення «виборів» на окупованих РФ територіях України

Президент Росії Володимир Путін 29 травня підписав закон, який легалізує проведення так званих виборів, запланованих наприкінці цього року, на українських територіях, які Москва захопила під час свого повномасштабного вторгнення.

Путін оголосив воєнний стан у частинах чотирьох областей України, які перебувають під контролем Росії, але раніше російське законодавство не дозволяло проводити вибори в таких умовах. Новий закон дозволяє провести голосування після консультацій із Центрвиборчкомом, Міноборони та ФСБ Росії.

Крім того, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у законі зафіксоване право влади на депортацію жителів із території, де запроваджений воєнний стан, до районів, де воєнного стану немає.

Оновлений закон також дозволяє затримувати на 30 діб за порушення заборон і обмежень, запроваджених президентом Росії на територіях з воєнним станом.

На кінець травня воєнний стан запроваджений російською владою на територіях Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію цих регіонів у вересні минулого року, але Москва контролює лише частину територій. Київ і країни Заходу заздалегідь оголосили, що за жодних обставин не визнають анексію.