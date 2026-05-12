Путін отримав доповідь про успішне випробування ракети «Сармат»

Командувач ракетних військ стратегічного призначення Росії Сергій Каракаєв 12 травня доповів президенту РФ Володимиру Путіну про успішне випробування ракетного комплексу «Сармат». Ідеться про міжконтинентальну балістичну ракету, здатну нести ядерну боєголовку. Вона має прийти на зміну нинішньому російському стратегічному арсеналу.

Репортаж про випробування ракети опублікував Кремль. За словами Каракаєва, запуск був здійснений «сьогодні об 11 годині 15 хвилин». «Завдання пуску виконано», – зазначив він. Коли саме були проведені випробування, зрозуміло не точно – раніше міністерство оборони Росії з 6 до 10 травня заборонило людям і техніці перебувати в районі Усть-Камчатського округу, де розташований ракетний полігон «Кура». Зазвичай під час випробування такі ракети запускають із полігону «Плесецьк» в Архангельській області, а їх ціллю є «Кура» на Камчатці.

Коментуючи випробування, Путін сказав, що робота над «Сарматом» розпочалася у 2011 році. За його словами, це найпотужніший стратегічний ракетний комплекс у світі, потужність якого вчетверо перевищує будь-який західний аналог. Дальність застосування – понад 35 тисяч кілометрів (довжина екватора Землі – близько 40 тисяч кілометрів). Наприкінці поточного року, за словами Путіна, комплекс «справді буде поставлений на бойове чергування».

Російські чиновники повідомляли про постановку «Сармата» на бойове чергування ще 2023 року – про це говорив голова «Роскосмосу» Юрій Борисов. Експерти сумнівалися в цьому, оскільки на цей момент було проведено лише одне успішне випробування ракети. Кілька випробувань, як повідомлялося, завершилися невдачами, у тому числі 2024 року, коли ракета вибухнула на полігоні «Плесецьк» у шахті.

Путін у своєму виступі також сказав, що завершується робота над ракетними комплексами «Буревісник» і «Посейдон», а також згадав про ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», сказавши, що він може бути оснащений ядерною боєголовкою. «Орешник» двічі використовувався для ударів по Україні.