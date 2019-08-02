Пишного призначили головою правління «Ощадбанку» ще на п’ять років

Наглядова рада державного «Ощадного банку» вирішила подовжити повноваження голови правління банку Андрія Пишного ще на п’ять років. Таке рішення рада ухвалила на засіданні 25 липня, повідомляє прес-служба банку 2 липня.

За повідомленням, Пишний першим з менеджменту банку пройшов процедуру незалежного оцінювання, для проведення якого залучили компанію з підбору персоналу «Педерсон і партнери».

«Члени Наглядової ради зазначили, що саме високопрофесійна та ефективна робота Андрія Пишного, проведена з березня 2014 року по поточну дату, сприяла фундаментальним позитивним змінам у роботі банку, внутрішніх служб, створенню позитивного іміджу серед громадян та партнерів, а також відновила стабільну діяльність та уможливила ведення чіткого курсу як універсальної фінансової установи», – йдеться в повідомленні.

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Відтак контракт із чинним головою правління подовжили ще на п’ять років, тобто до 2024 року.

«За результатами оцінювання було прийнято рішення про повну відповідність Андрія Пишного затвердженим кваліфікаційним вимогам та підтверджено його професійну придатність. Правління на чолі з Андрієм Пишним зробило багато для трансформації Ощадбанку. Нам потрібно продовжувати йти цим шляхом», – цитують у прес-служба голову Наглядової ради Шевкі Аджунера.

У банку зазначають, що законодавство не вимагає проводити конкурс на цю посаду за наявності чинних контрактів із менеджментом.

Андрій Пишний очолює правління «Ощадбанку» з березня 2014 року. Згідно зі статутом цієї банківської установи, його повноваження тривають п’ять років, однак члени правління можуть переобиратися на свої посади необмежену кількість разів.