Провадження можуть закрити через смерть обвинуваченого – суд щодо справи про напад на жінку в поїзді

У Солом’янському районному суді Києва підтвердили Радіо Свобода, що заплановане судове засідання у справі про минулорічний напад та спробу зґвалтування у вагоні поїзда сполученням Київ – Маріуполь перенесли на 19 травня у зв’язку зі смертю в СІЗО обвинувачуваного.

«Буде ставитись питання про закриття провадження у зв’язку із смертю обвинуваченого. Якщо ніхто не буде заперечувати, то суд ухвалить відповідне рішення. Якщо будуть якісь заперечення, то вже по факту, по ситуації розглядатимуться», – розповіли у пресслужбі суду.

Потерпіла у справі Анастасія Лугова раніше сьогодні повідомила, що їй стало відомо про смерть обвинуваченого напередодні запланованого засідання. За її даними, він помер 13 квітня.

Жінка заявила, що «це не кінець справи».

«Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він. В цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна гарантувати безпеку пасажирів», – повідомила вона.

1 серпня 2020 року стало відомо, що на пасажирку поїзда сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника, 45-річного раніше судимого чоловіка затримали. У поліції повідомляли, що «застосувавши фізичну силу до жінки, п’яний зловмисник намагався задовольнити статеву пристрасть». За цим фактом були відкриті два кримінальні провадження.