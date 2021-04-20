Напад і спроба зґвалтування у поїзді «Київ-Маріуполь»: потерпіла у справі повідомила про смерть обвинуваченого

Потерпіла у справі про минулорічний напад та спробу зґвалтування у вагоні поїзда сполученням Київ – Маріуполь повідомила про смерть обвинуваченого.

«Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня», – повідомила у фейсбуці Анастасія Лугова, яка від початку справи не приховувала свого імені як потерпіла.

Жінка зазначила, що «це не кінець справи».

«Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він. В цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна гарантувати безпеку пасажирів», – повідомила вона.

У суді, який розглядає справу, пообіцяли Радіо Свобода незабаром надати деталі щодо подальшого перебігу у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

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1 серпня 2020 року стало відомо, що на пасажирку поїзда сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника, 45-річного раніше судимого чоловіка затримали. У поліції повідомляли, що «застосувавши фізичну силу до жінки, п’яний зловмисник намагався задовольнити статеву пристрасть». За цим фактом були відкриті два кримінальні провадження.