Комітет Верховної Ради заслухає звіт Міноборони і Генштабу про ситуацію на складах боєприпасів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони 17 жовтня заслухає інформацію Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію на арсеналах, базах і складах боєприпасів.

Засідання пройде у закритому для публіки режимі, початок – о 15:00.

«Першим питанням заплановано заслухати інформацію Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України щодо стану захищеності, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України; стану виконання видатків за відповідними бюджетними програмами», – повідомили у комітеті.

На військових складах біля Ічні Чернігівської області в ніч на 9 жовтня почалися вибухи й пожежі. Результати цього не подолані досі. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Це вже не перший випадок таких інцидентів на військових складах України.