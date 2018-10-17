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17 Жовтень 2018, Київ 14:51
Новини | Події

Комітет Верховної Ради заслухає звіт Міноборони і Генштабу про ситуацію на складах боєприпасів

Засідання комітету Верховної Раді пройде у закритому режимі

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони 17 жовтня заслухає інформацію Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію на арсеналах, базах і складах боєприпасів.

Засідання пройде у закритому для публіки режимі, початок – о 15:00.

«Першим питанням заплановано заслухати інформацію Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України щодо стану захищеності, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України; стану виконання видатків за відповідними бюджетними програмами», – повідомили у комітеті.

Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео
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Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео

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На військових складах біля Ічні Чернігівської області в ніч на 9 жовтня почалися вибухи й пожежі. Результати цього не подолані досі. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Це вже не перший випадок таких інцидентів на військових складах України.

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