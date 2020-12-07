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07 грудня 2020, Київ 18:34
Новини | Політика

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо «особливого статусу Донбасу»

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки, його чинність продовжували вже кілька разів

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Тексту проєкту закону, який передбачає внесення змін до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», на сайті Верховної Ради наразі немає.

Стаття перша згаданого закону стосується термінів дії «особливого статусу Донбасу».

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Авторами законопроєкту є група народних депутатів на чолі з першим заступником фракції партії «Слуга народу» Олександром Корнієнком.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки.

Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Чинність цього закону Україна продовжувала вже кілька разів.

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