Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про вихід України з Оттавської конвенції – спікер

Верховна Рада на своєму найближчому засіданні розгляне законопроєкт про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, повідомив спікер Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшов проєкт закону України «Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення». Це рішення обумовлене безпековими викликами, пов’язаними з триваючою збройною агресією Росії проти України, та необхідністю забезпечення належного захисту держави і громадян», – написав голова парламенту у фейсбуці. Дату засідання він не навів.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що від 2005 року Україна дотримувалася положень Оттавської конвенції, але вторгнення РФ поставило Україну в нерівну ситуацію, оскільки Росія не підписувала цей документ і широко застосовує протипіхотні міни проти України з 2014 року. З 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, цей вид зброї «надав окупантам асиметричну перевагу», зазначили в МЗС.

У відомстві нагадали, що перед Україною з Оттавської конвенції вийшли ще кілька держав Європи – через російську загрозу.

Конвенцію про заборону протипіхотних мін, або Оттавський договір, 1997 року підписали 164 країни. Держави-учасниці зобов’язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси, що є у них. До договору не приєдналися Росія, США, Китай, Індія й Пакистан.

Навесні 2025 року міністри оборони Латвії, Литви, Естонії і Польщі рекомендували владі своїх країн вийти з конвенції, пояснюючи це тим, що військові загрози країнам НАТО, які межують з Росією і Білоруссю, «значно зросли». Парламенти країн Балтії, а також Польщі й Фінляндії схвалили вихід із конвенції.