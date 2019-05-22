Позачергові вибори можна вивести з-під тендеру – Нефьодов

Виведення позачергових виборів в Україні з-під процедур системи закупівель Prozorro можливе як через рішення Верховної Ради, так і через внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, вважає перший заступник міністра Максим Нефьодов.

«Шановні депутати, сьогодні вам планують запропонувати якісь правки в закон «Про публічні закупівлі». За чутками, збираються вивести позачергові вибори з-під закону і тендерів. Це нормальний крок, аби не ризикувати із термінами, хоча альтернативно можна просто змінити пункт 21 наказу Міністерства економічного розвитку про предмет закупівлі», – вказав чиновник у Facebook.

«Але велике прохання – прослідкуйте, аби в законотворчому ажіотажі в законопроекті не з‘явились якісь додаткові платні послуги, погодження всього з боку спецслужб чи сервіс по видачі довідок по допуску до торгів! А то є там в парламенті майстри правок», – закликав Максим Нефьодов.

Президент України Володимир Зеленський 22 травня подав на розгляд Верховної Ради перший законопроект. Це «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Перед цим на сайті президента був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.