Рада призначила міністром агрополітики Миколу Сольського

Верховна Рада на закритому засіданні 24 березня призначила новим міністром аграрної політики та промисловості «слугу народу» Миколу Сольського.

Про це повідомляють депутати, що були присутні на засіданні, – член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та член фракції «Голос» Ярослав Железняк

За даними останнього, за рішення про призначення Сольського проголосувало 294 народних депутати.

Протягом останніх 2,5 років Микола Сольський очолював парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.

За його каденції на цій посаді парламент ухвалив закон про відкриття ринку землі.

До Верховної Ради 9 скликання Микола Сольський потрапив за списком партії «Слуга народу» під номером 125.

Він має юридичну освіту, обіймав посаду генерального директора ТОВ «Юридична фірма «Сольський, Процик та партнери».

Сольський вважається співзасновником групи компаній «Український аграрний холдинг», земельний банк яких налічує 51 тисячу гектарів землі.

Також Микола Сольський є товаришем колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана, але, як зазначав у коментарі Радіо Свобода, Богдан не впливав на нього як на депутата.

Нового міністра агрополітики та промисловості Рада призначила після того, як задовольнила прохання попереднього – Романа Лещенка – піти у відставку.