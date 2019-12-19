Верховна Рада підтримала створення реєстру педофілів

Верховна Рада України 19 грудня підтримала законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру педофілів. За проголосували 325 народних депутатів.

Згідно з документом, до реєстру «вноситимуться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місце проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено, виду кримінального покарання, який до нього був застосований, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду».

Доступ до реєстру матимуть тільки слідчі та уповноважені особи з Національної поліції та Державного бюро розслідувань. Право отримати з нього інформацію матимуть керівники закладів освіти, охорони здоровʼя чи інших установ, які здійснюють нагляд за дітьми, надають їм медичні, навчальні та соціальні послуги при найманні людини на роботу. Також доступ до реєстру матимуть керівники органів влади, місцевого самоврядування та особи, які бажають перевірити свою наявність у ньому.

Внесені до реєстру особи мають повідомляти поліцію про зміну місця проживання чи роботи.

Документом посилюється кримінальна відповідальність за зґвалтування неповнолітніх.