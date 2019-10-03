Верховна Рада відхилила закон про хімічну кастрацію педофілів.

Рішення підтримали 238 народних депутатів.

11 липня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Ветувати цей закон президента закликали 15 правозахисних організацій та на той час виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

На початку вересня Зеленський наклав вето на цей документ.