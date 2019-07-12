Супрун: президентові варто ветувати закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його ветує.

Як написала Супрун у фейсбуці 12 липня, депутати «стали жертвами майстерної передвиборчої маніпуляції».

«У Раді було два законопроекти, але за основу і в цілому (тобто остаточно) проголосували за той, що запропонувала фракція «невільних радикалів», а не за розроблений експертами. Депутати всіх (!) фракцій проголосували за законопроект №6449, який передбачає примусову хімічну кастрацію для тих, хто вчинив злочин сексуального характеру щодо неповнолітніх. Це означає, що Україна стане першою державою у світі, яка перетворить лікування на покарання», – заявляє в.о.міністра.

«Педофілія дійсно є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але лише в комплексі з іншими методами лікування. Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх. Не всі, хто вчиняють такі злочини, мають психічну хворобу. Дослідження свідчать, що лише половина таких злочинів скоєні педофілами. Тому Україна буде примусово робити хімічну кастрацію людям, без урахування їхнього стану здоров’я», – додала вона.

Супрун назвала цей закон антигуманним і спрогнозувала в разі його вступу в дію позови проти України до Європейського суду з прав людини. «А відтак, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсації ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини», – наголосила вона.

Крім того, за словами Супрун, в законі пропонуються відкриті реєстри, але сам документ щонайменше не визначає, за якими принципами має працювати цей реєстр, що є ще однією ознакою «дешевого популізму».

11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів. Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Відповідно до змін, за зґвалтування малолітніх, крім нинішнього позбавлення волі від 10 до 15 років, каратимуть також примусовою хімічною кастрацією.

Позаторік у Верховній Раді був зареєстрований інший законопроект (6607), який передбачає посилення відповідальності за злочини проти статевої недоторканності малолітніх​, зокрема добровільну хімічну кастрацію, якою можна буде замінити невідбуту частину покарання після 10 років ув’язнення. Цей законопроект парламент 11 липня ухвалив за основу.